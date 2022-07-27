«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Ювентусом» за Дзаньоло

Дата публикации: 27-07-2022

По информации «Tuttosport», к числу претендентов на Николо Дзаньоло добавился «Тоттенхэм». Ранее интерес к хавбеку «Ромы» проявлял «Ювентус».



Именно туринцы считались основным вариантом для Дзаньоло. Теперь в борьбу за итальянца готова включиться лондонская команда. «Шпоры» намерены подписать Николо до закрытия трансферного окна и уже начали с ним переговоры.



За «Рому» Дзаньоло выступает с июля 2018 года. В прошлом сезоне на счету 23-летнего полузащитника 42 игры (8 голов, 9 результативных пасов).



Рыночный ценник на итальянца составляет 33 млн евро (по данным Transfermarkt.de). Его соглашение с «джаллоросси» рассчитано до лета 2024 года.



Также в активе Дзаньоло 9 встреч за национальную сборную (2 гола).