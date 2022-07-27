«Ред Булл Зальцбург» установил «МЮ» ценник за Шешко

Дата публикации: 27-07-2022

В «Зальцбурге» сообщили «Ман Юнайтед» сумму, за которую клуб готов расстаться с Беньямином Шешко. Ранее в СМИ появилась информация об интересе «красных дьяволов» к 19-летнему нападающему.



В своем Twitter-аккаунте австрийцы написали следующее: «Мы согласны на 300 млн евро и Фернандеша».



Шешко пополнил состав «Ред Булл Зальцбург» в 2019 году. За его трансфер клуб заплатил «Домжале» 2,5 млн евро. После смены команды центфорвард сразу отправился в аренду в «Лиферинг», являющийся фарм-клубом «Зальцбурга».



За первую команду «быков» словенец впервые сыграл в январе 2021 года. Сейчас рыночный ценник на Шешко составляет уже 10 000 000 евро («Transfermarkt»). Его соглашение с «быками» рассчитано до лета 2026 года.



За сборную Словении Шешко провел 13 игр (2 гола, 1 ассист).