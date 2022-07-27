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«Арсенал» хочет арендовать Артура

Дата публикации: 27-07-2022

Издание «Daily Express» утверждает, что «Арсенал» обсуждает с «Ювентусом» трансфер Артура Рамоса. Речь идет о годовой аренде с обязательством или возможностью выкупа. «Пушкари» прорабатывали вопрос с подписанием хавбека еще зимой, но в итоге решили не спешить с оформлением его перехода.

Бразилец готов продолжить карьеру в Лондоне, о чем свидетельствует его реакция в соцсети на мяч, забитый игроком «Арсенала» Габриэлем Жезусом в товарищеской игре против «Челси».

Артура не оказалось в составе «бьянконери» на предсезонном турне, проходящем в США. Вероятно, в клубе готовы попрощаться с 25-летним футболистом.

Туринцы обменяли Артура на Миралема Пьянича, отправившегося в «Барселону», летом 2021 года. В сезоне 21/22 на счету бразильца 31 встреча за «Ювентус» (1 ассист).

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