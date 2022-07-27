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Источник: агент Роналду продолжает контактировать с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» о переходе игрока

Дата публикации: 27-07-2022

Криштиану Роналду все еще может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

По словам журналиста Фабрицио Романо, агент звездного португальца Жорже Мендеш активно работает над тем, чтобы убедить европейские клубы приобрести его клиента.

«Не секрет, что «Челси» было предложено подписать Роналду. Мендеш обсуждал это с руководством клуба. Однако наставник «синих» Томас Тухель не хочет видеть Криштиану на «Стэмфорд Бридж».

По моим данным, сейчас Мендеш ведет переговоры с «Челси», «Баварией» и «Атлетико»», - поведал Романо в подкасте.

В августе 2021-го португальский форвард вернулся в «МЮ» подписав с «красными дьяволами» контракт до 30 июня 2023 года. По ходу прошлого сезона он был задействован в 38 поединках (24 гола и 3 ассиста).

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