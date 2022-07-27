Топ-клуб РПЛ проявляет интерес к капитану «Партизана»

Дата публикации: 27-07-2022

ЦСКА может усилиться Сашей Зделаром. О возможном переходе опорного полузащитника «Партизана» в стан «армейцев» сообщил ресурс «Спорт-Экспресс». Московская команда готова заключить с сербом 3-летнее соглашение.



Зделар воспитывался в клубе «ОФК Белград». «Партизан» подписал хавбека в январе 2018 года, заплатив за него «Олимпиакосу» 0,5 млн евро. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 50 встреч в составе «черно-белых» (8 результативных пасов).



Контракт Зделара с командой из Белграда действует до лета 2023 года. Рыночный ценник на игрока равняется 3,5 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).



В сербской сборной Зделар дебютировал в 2016 году. Всего на его счету 3 игры за национальную команду (без результативных действий).