«Ювентус» готовит топ-трансфер – на прицеле звезда «Ливерпуля»
Дата публикации: 27-07-2022
«Ливерпуль» близок к потере Роберто Фирмино. Бразилец, переставший регулярно выходить на поле в составе «мерсисайдцев», может сменить место работы. Информацией поделился Экрем Конур.
В услугах 30-летнего бомбардира заинтересован «Ювентус». Инсайдер пишет, что туринцы готовы выложить за Фирмино примерно 23,5 млн евро (20 млн фунтов).
В «Ливерпуле» футболист находится с лета 2015 года. Его трансфер обошелся «красным» в 41 млн евро. В сезоне 2021/2022 Фирмино выходил на поле в 35 играх, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.
Соглашение нападающего с английским грандом действует до следующего лета. По данным Transfermarkt.de, ценник на него составляет 32 миллиона евро.