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«Ювентус» готовит топ-трансфер – на прицеле звезда «Ливерпуля»

Дата публикации: 27-07-2022

«Ливерпуль» близок к потере Роберто Фирмино. Бразилец, переставший регулярно выходить на поле в составе «мерсисайдцев», может сменить место работы. Информацией поделился Экрем Конур.

В услугах 30-летнего бомбардира заинтересован «Ювентус». Инсайдер пишет, что туринцы готовы выложить за Фирмино примерно 23,5 млн евро (20 млн фунтов).

В «Ливерпуле» футболист находится с лета 2015 года. Его трансфер обошелся «красным» в 41 млн евро. В сезоне 2021/2022 Фирмино выходил на поле в 35 играх, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.

Соглашение нападающего с английским грандом действует до следующего лета. По данным Transfermarkt.de, ценник на него составляет 32 миллиона евро.

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