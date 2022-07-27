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Вернер хочет вернуться в «Лейпциг»

Дата публикации: 27-07-2022

Немецкий нападающий рассчитывает сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Тимо Вернер больше не горит желанием выступать за «Челси», о чем передает «Leipziger Volkszeitung».

Согласно источнику, 26-летний центрфорвард сборной Германии недоволен своей карьерой в лондонской команде и хотел бы вернуться в «РБ Лейпциг», цвета которого он защищал в период с 2016 по 2020 год.

Напомним, что покупка Вернера обошлась «Челси» в 53 миллиона. Сегодня его стоимость оценивается в € 35 млн.

В прошлом сезоне немец поучаствовал в 21 матче в Премьер-лиги, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом.

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