Вернер хочет вернуться в «Лейпциг»

Дата публикации: 27-07-2022

Немецкий нападающий рассчитывает сменить клубную прописку в это трансферное окно.



Тимо Вернер больше не горит желанием выступать за «Челси», о чем передает «Leipziger Volkszeitung».



Согласно источнику, 26-летний центрфорвард сборной Германии недоволен своей карьерой в лондонской команде и хотел бы вернуться в «РБ Лейпциг», цвета которого он защищал в период с 2016 по 2020 год.



Напомним, что покупка Вернера обошлась «Челси» в 53 миллиона. Сегодня его стоимость оценивается в € 35 млн.



В прошлом сезоне немец поучаствовал в 21 матче в Премьер-лиги, отметившись 4 голами и 1 результативным пасом.