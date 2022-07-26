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«Ювентус» начал переговоры с «Челси» по Вернеру

Дата публикации: 26-07-2022

Немец может отправиться в аренду.

Туринский «Ювентус» продолжает комплектацию состава в преддверии старта Серии А в надежде вернуть себе титул чемпиона страны.

Так, «старая синьора» обратила свое внимание на форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Фабрицио Романо.

Стороны уже приступили к переговорам. «Аристократы» не прочь избавиться от футболиста, который до сих пор не оправдывает того, что от него ожидали после трансфера из «РБ Лейпциг».

Любопытно, что «Челси» рассматривает как полноценный трансфер, так и возможность отдать немца в аренду.

В прошлом сезоне Вернер провел 21 матч в АПЛ и забил 4 гола.

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