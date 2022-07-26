«Лестер» определился с кандидатами на замену Шмейхелю

Дата публикации: 26-07-2022

«Лисы» готовы осуществить первый трансфер этим летом.



Многолетний голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель вскоре покинет клуб (близок к переходу в «Ниццу»), так что боссы «синих» вынуждены искать замену своему основному стражу ворот.



По данным «GFFN», на карандаше у англичан есть два исполнителя, один из которых может занять место опытного датчанина – Бернд Лено из «Арсенала» и Альбан Лафон из «Нанта». «Лестер» уже начал переговоры с представителями футболистов.



Шмейхель выступает за клуб с 2011 года: он выиграл чемпионат Англии в 2016 году и Кубок Англии в 2021 году.



«Transfermarkt» оценивает вратаря сборной Дании в 4 000 000 евро.