«Милан» близок к приобретению Де Кетеларе

Дата публикации: 26-07-2022

Издание «Sport Italia» информирует, что переход Шарля Де Кетеларе в «Милан» может быть оформлен в скором времени. Функционеры «россонери» в лице Паоло Мальдини и Рикки Массаро намерены встретиться с представителями «Брюгге», чтобы обговорить условия трансфера.



Ранее СМИ писали, что «Милан» предложил бельгийской команде 25 млн евро и 3 своих игроков (Робака, Юнгдаля и Коубиша). Условия сотрудничества с самим форвардом уже согласованы. В случае перехода футболист подпишет с итальянским грандом договор на 5 лет с зарплатой в 2,7 млн евро за сезон.



Де Кетеларе обучался футболу в системе «Брюгге». В прошлом сезоне в активе Шарля 49 встреч, в которых он отличился 18 раз и отдал 10 голевых пасов. Контракт бельгийца с клубом рассчитан до лета 2024 года.