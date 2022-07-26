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«Челси» ведет переговоры с «Интером» о возможной покупке двух игроков

Дата публикации: 26-07-2022

Издание «La Gazzetta dello Sport» пишет, что «Челси» пытается договориться с «Интером» о трансфере 2 футболистов.

«Аристократы» рассчитывают подписать Дензела Думфриса, который является основной целью клуба. Миланцы готовы расстаться с защитником за 40 млн евро. Также «Челси» заинтересован в услугах Милана Шкриньяра.

Думфрис связан трудовыми отношениями с «Интером» до лета 2025 года. В завершившемся сезоне в его активе 45 игр за клуб (5 забитых мячей, 6 ассистов).

Договор Шкриньяра с «нерадзурри» истекает следующим летом. В активе центрдефа 4 гола в 47 встречах за клуб.

Примечательно, что в июле «Интер» оформил аренду одного из игроков «Челси». Ромелу Лукаку, годом ранее перебравшийся в Англию, вернулся в стан миланцев.

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