«Бавария» подписала Теля из «Ренна»

Дата публикации: 26-07-2022

«Бавария» на своем сайте сообщила о подписании Матиса Теля, ранее выступавшего за «Ренн». Соглашение с 17-летним форвардом рассчитано до лета 2027 года.



По информации «Transfermarkt», за его переход мюнхенцы заплатили 20 000 000 евро.



Тель воспитывался в структуре «Ренна». К молодежному составу клуба он присоединился 2 года назад, а еще через год дебютировал за основу. В минувшем сезоне на счету футболиста 10 встреч (без результативных действий).



Весной Тель вместе с национальной сборной Франции выступал на ЧЕ (U17). Его команда выиграла турнир, а сам нападающий отличился 3 раза и отдал 1 результативную передачу.