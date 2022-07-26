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«Бавария» подписала Теля из «Ренна»

Дата публикации: 26-07-2022

«Бавария» на своем сайте сообщила о подписании Матиса Теля, ранее выступавшего за «Ренн». Соглашение с 17-летним форвардом рассчитано до лета 2027 года.

По информации «Transfermarkt», за его переход мюнхенцы заплатили 20 000 000 евро.

Тель воспитывался в структуре «Ренна». К молодежному составу клуба он присоединился 2 года назад, а еще через год дебютировал за основу. В минувшем сезоне на счету футболиста 10 встреч (без результативных действий).

Весной Тель вместе с национальной сборной Франции выступал на ЧЕ (U17). Его команда выиграла турнир, а сам нападающий отличился 3 раза и отдал 1 результативную передачу.

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