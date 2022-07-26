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«Динамо» объявило о подписании Фернандеса

Дата публикации: 26-07-2022

Пресс-служба «Динамо» сообщила о подписании 5-летнего контракта с Роберто Фернандесом. В московской команде защитник взял себе 6-й номер.

«Динамо» выкупило 80-процентную долю прав на Фернандеса у «Гуарани». По данным Transfermarkt.de, трансфер парагвайца обошелся московской команде в 3 000 000 евро. Соглашение также предусматривает бонусные выплаты в размере 500 тыс евро.

Фернандес находился в системе «Гуарани» с 13 лет. За основу команды он выступает на протяжении 3 сезонов. Всего в активе 22-летнего центрбека 70 игр за «Гуарани» (2 забитых мяча).

Также у Фернандеса есть опыт выступления за парагвайские сборные различных возрастов. В январе 2022 года он получил вызов в первую команду страны.

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