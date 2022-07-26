«Боруссия» Д заинтересовалась Икарди и Миликом
Дата публикации: 26-07-2022
Дортмундская «Боруссия» ведет срочные поиски новой «девятки» на замену выбывшему из строя Себастьену Аллеру.
Портал «Sport1» сообщает о заинтересованности «шмелей» в услугах Аркадиуша Милика («Марсель») и Мауро Икарди («ПСЖ»).
Если в переезд аргентинца на «Сигнал Идуна Парк» с его финансовыми аппетитами и скандальным прошлым верится с трудом, то поляк мог бы продолжить замечательные традиции своих предшественников Эби Смолярека, Лукаша Пищека, Якуба Блащиковски и Роберта Левандовски.
Напомним, что ранее «Дортмунд» также интересовался форвардом «Герты» Кшиштофом Пентеком.