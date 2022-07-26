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Стало известно, в каком случае ЦСКА подпишет Нобоа

Дата публикации: 26-07-2022

Кристиан Нобоа может сменить «Сочи» на ЦСКА. Подробностями возможного трансфера поделился «Матч ТВ».

По информации источника, переход хавбека может быть оформлен лишь в случае досрочного разрыва его сотрудничества с «Сочи».

Перед началом сезона «армейцев» возглавил Владимир Федотов, ранее работавший с краснодарской командой. При этом у специалиста была договоренность с руководством «Сочи», что он не будет переманивать игроков своего бывшего клуба в стан ЦСКА. Данный факт и послужил причиной того, почему в настоящий момент эквадорец сможет пополнить состав «красно-синих» исключительно в ранге свободного агента.

Договор Нобоа с «Сочи» действует еще год. В сезоне 2022/2023 на счету 37-летнего хавбека 2 встречи (1 результативный пас).

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