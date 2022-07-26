«Локомотив» повесил ценник на Бека Бека

Дата публикации: 26-07-2022

«Локомотив» готов расстаться с Алексисом Бека Бека. «Матч ТВ» информирует, что «железнодорожники» намерены получить за трансфер 21-летнего опорника не менее 7-8 млн евро.



Ранее СМИ писали, что в услугах француза заинтересована «Ницца». Стоящих предложений по хавбеку у «Локомотива» пока нет. Тем не менее, представители Бека Бека уже согласовали с «Ниццей» детали контракта своего клиента. Основной проблемой при закрытии сделки может оказаться сумма компенсации, которую хочет получить «Локомотив».



Цвета «железнодорожников» Бека Бека защищает с прошлого лета. В завершившемся сезоне футболист выходил на поле в 28 играх, отметившись 4 результативными передачами.



«Transfermarkt» оценивает француза в 3 млн евро.