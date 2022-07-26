«Бенфика» заинтересована в трансфере одного из лидеров «Ракува»

Дата публикации: 26-07-2022

Португальский портал «Record» сообщает о том, что «Бенфика» заинтересовалась голкипером «Ракува» Владаном Ковачевичем.



Согласно их информации, лиссабонцы уже начали переговоры с вице-чемпионом Польши относительно перехода игрока в состав «орлов».



Минувшим летом «Ракув» заплатил 300 тыс евро за талантливого вратаря «Сараево», а ныне босниец оценивается авторитетным порталом «Transfermarkt» в 3 000 000 евро.



Ковачевич сразу начал приносить «красно-синим» много пользы, например, вытянув серию пенальти против литовской «Судувы» в квалификации Лиги конференций УЕФА. Был также объявлен лучшим вратарем сезона в Экстракласе (чемпионат Польши).



Кроме того, уже в этой кампании Владан трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности в играх против «Варты» (1:0), «Леха» (2:0 в суперкубке) и «Астаны» (5:0).