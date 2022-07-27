«Наполи» объявил о приобретении Ким Мин Джэ

Дата публикации: 27-07-2022

Пресс-служба «Наполи» отрапортовала о появлении в команде Лучано Спаллетти нового центрального защитника.



Обойму «партенопейцев» пополнил игрок «Фенербахче» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ, который призван заменить Калиду Кулибали. Напомним, сенегалец продолжит карьеру в лондонском «Челси».



Финансовые подробности и сроки подписанного контракта не разглашаются. Однако, если верить данным «Transfermarkt», то за переход 25-летнего футболиста итальянский клуб выложил 18 миллионов евро.



В минувшем сезоне Джэ провел 39 матчей, в которых забил 1 гол.



За национальную сборную южнокореец выступает с 2017 года. Всего на его счету 42 встречи с 3 забитыми мячами и 3 ассистами.