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«Наполи» объявил о приобретении Ким Мин Джэ

Дата публикации: 27-07-2022

Пресс-служба «Наполи» отрапортовала о появлении в команде Лучано Спаллетти нового центрального защитника.

Обойму «партенопейцев» пополнил игрок «Фенербахче» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ, который призван заменить Калиду Кулибали. Напомним, сенегалец продолжит карьеру в лондонском «Челси».

Финансовые подробности и сроки подписанного контракта не разглашаются. Однако, если верить данным «Transfermarkt», то за переход 25-летнего футболиста итальянский клуб выложил 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джэ провел 39 матчей, в которых забил 1 гол.

За национальную сборную южнокореец выступает с 2017 года. Всего на его счету 42 встречи с 3 забитыми мячами и 3 ассистами.

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