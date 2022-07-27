«Вест Хэм» улучшил свое предложение по Зелиньскому

Дата публикации: 27-07-2022

«Corriere dello Sport» информирует об очередной попытке «Вест Хэма» подписать Петра Зелиньского. «Молотобойцы» повысили прежнее предложение до 36 млн евро. Данная сумма близка к той, что хочет получить «Наполи». Ожидается, что стороны могут договориться по сделке в конце недели.



Ранее «Вест Хэм Юнайтед» предлагал за Зелиньского 25 миллионов евро и бонусные выплаты, неаполитанцы хотели получить не менее 40 000 000 евро.



Сам 28-летний футболист не хочет переезжать в Лондон. В «Наполи» его годовая зарплата составляет € 4 млн. Чтобы получить согласие поляка, англичанам, вероятно, придется предложить ему куда большую сумму.



В минувшем сезоне Зелиньский отличился 8 раз и сделал 5 ассистов в 42 встречах во всех соревнования. Договор хавбека с «адзурри» истекает в июне 2024 года.