«Лестер» готов расстаться с Фофана за 70 млн евро

Дата публикации: 27-07-2022

Бен Якобс, представляющий ресурс «CBS», пишет, что «Лестер Сити» выставил ценник на Уэсли Фофана. Клуб готов расстаться с центдефом за сумму не меньше 70 млн евро. Вместе с тем, Брендан Роджерс, тренирующий «лис», хотел бы сохранить француза в команде.



Пока у «Лестера» нет предложений по Фофана. Ранее СМИ писали, что в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Челси».



Состав английского клуба Уэсли пополнил осенью 2020 года. В завершившемся сезоне в активе француза 11 встреч за клуб (1 забитый мяч). Срок действия контракта защитника с «лисами» ограничен июнем 2027 года.



Рыночный ценник на Фофана равняется 40 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).



С 2020 года футболист вызывается в молодежную сборную Франции (U21).