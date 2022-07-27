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«Лестер» готов расстаться с Фофана за 70 млн евро

Дата публикации: 27-07-2022

Бен Якобс, представляющий ресурс «CBS», пишет, что «Лестер Сити» выставил ценник на Уэсли Фофана. Клуб готов расстаться с центдефом за сумму не меньше 70 млн евро. Вместе с тем, Брендан Роджерс, тренирующий «лис», хотел бы сохранить француза в команде.

Пока у «Лестера» нет предложений по Фофана. Ранее СМИ писали, что в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Челси».

Состав английского клуба Уэсли пополнил осенью 2020 года. В завершившемся сезоне в активе француза 11 встреч за клуб (1 забитый мяч). Срок действия контракта защитника с «лисами» ограничен июнем 2027 года.

Рыночный ценник на Фофана равняется 40 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

С 2020 года футболист вызывается в молодежную сборную Франции (U21).

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