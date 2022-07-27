«Рома» хочет приобрести Бейи

Дата публикации: 27-07-2022

По данным «Daily Mail», «Роме» интересен вариант с подписанием Эрика Бейи, выступающего за «МЮ». «Красные дьяволы» готовы продать ивуарийца, чтобы пополнить бюджет, который заметно сократился после трансфера Лисандро Мартинеса.



Бейи не горит желанием уходить из манчестерской команды и надеется побороться за место в основе. Ранее центральный защитник уже отказал «Наполи», который также интересовался им. Среди других претендентов на 28-летнего игрока назывались «Ньюкасл», «Лион» и «Марсель».



Представитель сборной Кот-д’Ивуара связан трудовыми отношениями с «Манчестер Юнайтед» до лета 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний футболист принял участие лишь в 7 встречах за «манкунианцев» (без результативных действий).



Ориентировочная стоимость центрбека – 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).