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Кокорин может стать одноклубником Озила

Дата публикации: 27-07-2022

«Фиорентина» не оставляет попыток избавиться от Александра Кокорина. Стороны продолжают переговоры о досрочном прекращении сотрудничества. «Фиалки» готовы заплатить россиянину 2 млн евро в качестве компенсации. О реакции центрфорварда на это предложение не сообщается.

Если договор между Кокориным и «Фиорентиной» будет расторгнут, то нападающий, по всей видимости, переедет в Турцию. Среди возможных вариантов продолжения его карьеры значится «Истанбул Башакшехир». В этом случае Александр будет играть вместе с Месутом Озилом, пополнившим состав турецкого клуба двумя неделями ранее.

Трансфер Кокорина обошелся «Фиорентине» в 4,5 млн евро. С момента перехода он провел за клуб всего 11 игр (без результативных действий).

Источник – «Матч ТВ».

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