Воспитанник киевского «Динамо» перешел в «Шахтер»

Дата публикации: 27-07-2022

«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего защитника Богдана Михайличенко, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту».



25-летний украинец перешел в лагерь «горняков» по договору аренды, которая будет рассчитана на один сезон.



Кроме того, «Шахтер» оставил за собой право выкупить контракт воспитанника киевского «Динамо» после завершения арендного соглашения.



Михайличенко перешел в «Андерлехт» из «Зари» (Луганск) летом 2020 года. Сумма сделки составила 500 тысяч евро. С тех пор защитник был задействован в 51 матче, где сумел отличиться голом и 2 результативными передачами.