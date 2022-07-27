10:51 ()
Свернуть список

«Валенсия» начала переговоры с «Ювентусом» по Артуру

Дата публикации: 27-07-2022

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело близок к тому, чтобы сменить клубную прописку этим летом.

На футболиста претендует ряд европейских клубов, но один из них уже начал переговоры со «старой синьорой». Речь идет о «Валенсии». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По словам инсайдера, «летучие мыши» намереваются арендовать 25-летнего бразильца до конца сезона 22/23.

В прошлой кампании Артур сыграл в 31 матче на клубном уровне, но чаще всего появлялся на поле со скамейки запасных.

Ранее в итальянских СМИ утверждалось, что «Ювентус» предложил Артура «Роме» как часть сделки по трансферу Николо Дзаньоло.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close