«Валенсия» начала переговоры с «Ювентусом» по Артуру

Дата публикации: 27-07-2022

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело близок к тому, чтобы сменить клубную прописку этим летом.



На футболиста претендует ряд европейских клубов, но один из них уже начал переговоры со «старой синьорой». Речь идет о «Валенсии». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.



По словам инсайдера, «летучие мыши» намереваются арендовать 25-летнего бразильца до конца сезона 22/23.



В прошлой кампании Артур сыграл в 31 матче на клубном уровне, но чаще всего появлялся на поле со скамейки запасных.



Ранее в итальянских СМИ утверждалось, что «Ювентус» предложил Артура «Роме» как часть сделки по трансферу Николо Дзаньоло.