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«Барселона» продаст защитника в «Сельту»

Дата публикации: 28-07-2022

Каталонцы отпустят одного из игроков обороны.

«Барселона» достаточно активно ведет себя в текущее летнее трансферное окно, совершая качественные покупки, однако на этом фоне необходимо разгружать состав и зарплатную ведомость.

Как сообщает издание «Diario AS», «сине-гранатовые» находятся на завершающей стадии переговоров с «Сельтой» по продаже Оскара Мингесы.

Мингеса – воспитанник академии «сине-гранатовых». В прошлом сезоне центральный защитник провел 27 матчей на клубном уровне, сделав 2 голевые передачи.

«Transfermarkt» оценивает его стоимость в 6 000 000 евро.

Ранее исанская пресса писала о том, что «Барселона» рассчитывает избавиться от Самюэля Умтити, Оскара Мингесы и Рики Пуча.

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