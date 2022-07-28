«Барселона» продаст защитника в «Сельту»

Дата публикации: 28-07-2022

Каталонцы отпустят одного из игроков обороны.



«Барселона» достаточно активно ведет себя в текущее летнее трансферное окно, совершая качественные покупки, однако на этом фоне необходимо разгружать состав и зарплатную ведомость.



Как сообщает издание «Diario AS», «сине-гранатовые» находятся на завершающей стадии переговоров с «Сельтой» по продаже Оскара Мингесы.



Мингеса – воспитанник академии «сине-гранатовых». В прошлом сезоне центральный защитник провел 27 матчей на клубном уровне, сделав 2 голевые передачи.



«Transfermarkt» оценивает его стоимость в 6 000 000 евро.



Ранее исанская пресса писала о том, что «Барселона» рассчитывает избавиться от Самюэля Умтити, Оскара Мингесы и Рики Пуча.