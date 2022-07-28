ЦСКА объявил о переходе футболиста сборной Чили

Дата публикации: 28-07-2022

ЦСКА пополнился Виктором Мендесем. Информация появилась в Telegram-канале «армейцев».



Полузащитник заключил с ЦСКА 3-летнее соглашение с опцией пролонгации. По информации Transfermarkt.de, его трансфер обошелся клубу в 2,5 млн евро.



Москвичи разместили видеоролик с появлением 22-летнего чилийца на стадионе команды, сопроводив его надписью: «Витя, ты дома!».



Мендес обучался футболу в клубе «Унион Эспаньола». Его дебют в основе «красной фурии» состоялся в 2017 году. До переезда в Москву Виктор провел за клуб 122 встречи (4 забитых мяча, 15 результативных пасов) и был капитаном «Унион Эспаньола».



В сборной Чили Мендес дебютировал в конце 2021 года. На его счету 3 игры за национальную команду.