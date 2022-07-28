«Лацио» согласовал переход Весино

Дата публикации: 28-07-2022

«Лацио» продолжает укреплять состав в преддверии нового сезона.



Так авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что римский клуб договорился о переходе экс-полузащитника «Интера» Матиаса Весино, который 1 июля пополнил ряды свободных агентов. Инициатором приглашения опытного уругвайца является наставник «орлов» Маурицио Сарри.



В минувшем сезоне Весино был задействован в 22 встречах во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом.



По словам инсайдера, «Лацио» видит в Весино замену своему лидеру Сергею Милинковичу-Савичу. Как известно, в услугах сербского исполнителя всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед».