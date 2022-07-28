Кейлор Навас может перебраться в Серию А

Дата публикации: 28-07-2022

По информации «Marca», Кейлор Навас может решиться на переезд в Италию. «ПСЖ» не рассчитывает на голкипера в будущем сезоне, потому он рассматривает вариант со сменой клуба.



Предметный интерес к игроку проявляет «Наполи». Неаполитанцы, недавно лишившиеся Давида Оспины (перебрался в «Аль-Наср»), ищут усиление во вратарскую линию. Однако сделке может помешать высокая зарплата игрока, получающего в «ПСЖ» 7 000 000 евро за сезон.



Цвета парижан костариканец защищает с осени 2019 года. С появлением в команде Джанлуиджи Доннаруммы он стал игроком запаса. В сезоне 21/22 в активе 35-летнего футболиста 26 встреч (10 «сухих» матчей). Его контракт с «красно-синими» истекает в июне 2024 года.



Рыночный ценник на Наваса равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).