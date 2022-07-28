«Атлетико» объявил о переходе Молины из «Удинезе»

Дата публикации: 28-07-2022

«Атлетико» на своем сайте сообщил о подписании Науэля Молины, ранее выступавшего за «Удинезе». Контракт с аргентинцем рассчитан на 5 лет. В Мадриде видят в защитнике замену Кирану Триппьеру, который в январе 2022 года перебрался в «Ньюкасл».



Ранее СМИ писали, что трансфер Молины может обойтись «матрасникам» в 15-20 млн евро.



Науэль воспитывался в структуре «Боки Хуниорс». Европейская карьера аргентинца началась в «Удинезе», куда он перешел в 2020 году. В завершившемся сезоне Молина выходил на поле в футболке итальянской команды в 37 играх, отличившись 8 раз и сделав 5 ассистов.



Ценник на фулбека равняется 20 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



В активе Молины 16 встреч за национальную сборную, в составе которой он завоевал Кубок Америки 2021 года.