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«Манчестер Сити» нашел альтернативу Кукурельи в Португалии

Дата публикации: 28-07-2022

«Ман Сити» прорабатывает вариант с подписанием Алехандро Гримальдо, правами на которого владеет «Бенфика». Информацией поделилось издание «Marca».

Основным вариантом для «горожан» остается Марк Кукурелья. Но если клубу не удастся договориться по его трансферу, то «Сити» рассмотрит кандидатуру защитника «Бенфики».

Гримальдо начинал заниматься футболом в академии «Валенсии». Однако еще на молодежном уровне он перебрался в «Барселону». В 2016 году права на него выкупила «Бенфика», заплатив за футболиста 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Гримальдо 47 встреч (6 забитых мячей, 9 голевых передач). Испанец связан трудовым договором с «орлами» до лета 2023 года.

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