«Фиорентина» хочет удержать трансферную цель «Интера» и «Ювентуса»

Дата публикации: 28-07-2022

Николо Скира утверждает, что «Фиорентина» намерена сохранить Николу Миленковича, интерес к которому проявляют «Ювентус» и «Интер».



Инсайдер пишет, что «фиалки» подготовили для защитника соглашение до лета 2025 года с окладом в 3,5 млн евро за сезон. По действующему контракту, рассчитанному до следующего июня, зарплата серба составляет 2,2 млн евро в год.



«Фиорентина» приобрела Миленковича в 2017 году, заплатив за него «Партизану» 5,1 млн евро. В прошлом сезоне в активе 24-летнего центрдефа 38 поединков за клуб из Флоренции (3 забитых мяча).



Рыночная стоимость футболиста – € 20 млн (данные с портала Transfermarkt.de).



За сербскую сборную Миленкович провел 37 встреч (3 забитых мяча).