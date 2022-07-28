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«Фиорентина» хочет удержать трансферную цель «Интера» и «Ювентуса»

Дата публикации: 28-07-2022

Николо Скира утверждает, что «Фиорентина» намерена сохранить Николу Миленковича, интерес к которому проявляют «Ювентус» и «Интер».

Инсайдер пишет, что «фиалки» подготовили для защитника соглашение до лета 2025 года с окладом в 3,5 млн евро за сезон. По действующему контракту, рассчитанному до следующего июня, зарплата серба составляет 2,2 млн евро в год.

«Фиорентина» приобрела Миленковича в 2017 году, заплатив за него «Партизану» 5,1 млн евро. В прошлом сезоне в активе 24-летнего центрдефа 38 поединков за клуб из Флоренции (3 забитых мяча).

Рыночная стоимость футболиста – € 20 млн (данные с портала Transfermarkt.de).

За сербскую сборную Миленкович провел 37 встреч (3 забитых мяча).

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