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Официально: «Барселона» достигла договоренности с «Севилией» по поводу Кунде

Дата публикации: 28-07-2022

Каталонская «Барселона» объявила о достижении принципиальной договоренности с «Севильей» относительно перехода защитника Жюля Кунде.

Трансфер будет полностью закрыт после того, как француз пройдет медицинское обследование. Кунде подпишет контракт на пять лет, а сумма трансфера составит 50 млн евро без учета бонусов.

Отмечается, что «сине-гранатовые» выиграли конкуренцию за игрока у лондонского «Челси».

Кунде представлял «Севилью» с 2019 года. За прошлый сезон центрбек наиграл 44 матча, забил три гола и отдал один голевой пас.

С июня 2021-го Жюль вызывается в сборную Франции, где на его счету 11 встреч.

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