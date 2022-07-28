«Наполи» нацелен приобрести у «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Дата публикации: 28-07-2022

Издание «Corriere dello Sport» пишет, что «Наполи» заинтересован в услугах Джовани Ло Чельсо. Возможность покупки хавбека «Тоттенхэма» прорабатывает Криштиану Джунтоли, занимающий должность спортивного директора неаполитанцев. «Шпоры» оценивают Ло Чельсо в 20-22 млн евро.



В «Наполи» намерены заменить аргентинцем Петра Зелиньского, который в скором времени может стать игроком «Вест Хэма».



Ло Чельсо не является футболистом основы для «шпор». Вторую половину прошлого сезона центральный полузащитник провел в «Вильярреале», где смотрелся очень неплохо. В активе 24-летнего исполнителя 21 матч за «желтую субмарину» (1 гол, 1 результативный пас). Вместе с испанским клубом он дошел до полуфинала ЛЧ, где его команда проиграла «Ливерпулю».