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Еще один французский клуб заинтересовался Рабьо

Дата публикации: 28-07-2022

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может вернуться в чемпионат Франции. В услугах 27-летнего исполнителя заинтересован «Монако». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Стороны могут начать переговоры уже совсем скоро, ведь «монегаски» пытаются усилить состав в преддверии игр против ПСВ в Лиге чемпионов.

Напомним, с 2012 по 2019 год Рабьо выступал за «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2021/2022 в активе Адриена 45 матчей за «Ювентус» во всех турнирах (2 гола и 7 ассистов).

Ранее журналист Экрем Конур заявил, что 27-летнего полузащитника хотят видеть в «Лионе» и «ПСЖ».

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