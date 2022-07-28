Еще один французский клуб заинтересовался Рабьо

Дата публикации: 28-07-2022

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может вернуться в чемпионат Франции. В услугах 27-летнего исполнителя заинтересован «Монако». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.



Стороны могут начать переговоры уже совсем скоро, ведь «монегаски» пытаются усилить состав в преддверии игр против ПСВ в Лиге чемпионов.



Напомним, с 2012 по 2019 год Рабьо выступал за «Пари Сен-Жермен».



В сезоне 2021/2022 в активе Адриена 45 матчей за «Ювентус» во всех турнирах (2 гола и 7 ассистов).



Ранее журналист Экрем Конур заявил, что 27-летнего полузащитника хотят видеть в «Лионе» и «ПСЖ».