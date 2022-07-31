Слонина перейдет в «Челси» в январе 2023 года
Дата публикации: 31-07-2022
Перспективный голкипер продолжит карьеру в Англии.
Вратарь «Чикаго Файр» Габлиэль Слонина вскоре станет игроком «Челси».
Стороны достигли договоренности о трансфере за 15 млн евро, о чем пишет Фабрицио Романо.
Вскоре 18-летний исполнитель пройдет медосмотр и подпишет контракт с «синими». Полгода Слонина проведет в своем родном клубе, после чего присоединится к «Челси» в январе.
Слонина отыграл 22 матча за «Чикаго Файр» на уровне МЛС, пропустив 28 мячей, девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось о желании «синих» приобрести двух защитников – Уэсли Фофана и Дензела Думфриса.