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Слонина перейдет в «Челси» в январе 2023 года

Дата публикации: 31-07-2022

Перспективный голкипер продолжит карьеру в Англии.

Вратарь «Чикаго Файр» Габлиэль Слонина вскоре станет игроком «Челси».

Стороны достигли договоренности о трансфере за 15 млн евро, о чем пишет Фабрицио Романо.

Вскоре 18-летний исполнитель пройдет медосмотр и подпишет контракт с «синими». Полгода Слонина проведет в своем родном клубе, после чего присоединится к «Челси» в январе.

Слонина отыграл 22 матча за «Чикаго Файр» на уровне МЛС, пропустив 28 мячей, девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось о желании «синих» приобрести двух защитников – Уэсли Фофана и Дензела Думфриса.

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