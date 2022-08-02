Не проморгайте лето - отправляйтесь в кругосветное путешествие с 1xBet!

Дата публикации: 02-08-2022

Лето - лучшее время для захватывающих поездок и приключений. Потому 1xBet приготовил сюрприз: всемирно известный бренд приглашает вас отправиться в виртуальное кругосветное путешествие!

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Начинаем мы наше приключение с игрой Island у берегов Чили. Представьте себя отважным Робинзоном Крузо, которому нужно добраться до ближайшего острова. Однако все не так просто: чтобы успешно доплыть до берега, нужно избежать встречи с акулой. Попробуйте выбрать верное направление. Если по пути вы встретите дельфинов, знайте: вы все делаете верно и райский остров уже совсем близко!

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Мы обещали вам необычное приключение - и мы держим свое слово. На острове вас ждет… соревнование среди обезьян! Кто из симпатичных мартышек быстрее взберется по канату наверх? Выбирайте своего фаворита и наблюдайте за этим причудливым состязанием в игре Monkeys! Если угадаете победителя, то сможете еще и забрать с собой денежный выигрыш.

На острове было весело, но пора двигаться дальше. Теперь мы летим в северное полушарие - в Лас-Вегас! И сразу по прибытию, конечно же, отправляемся в местное казино. Там нас ждут обаятельные крупье, вкусные напитки и атмосфера азарта. Поддайтесь соблазну и попробуйте покрутить барабан в игре Las Vegas от 1xGames. Кто знает - может, следующим миллионером станете именно вы!

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После Лас-Вегаса нам предстоит пересечь Тихий океан: нас ждет магическая Индия! Здесь мы сразу попадаем в великолепный дворец, где царит атмосфера роскоши, прекрасные танцовщицы исполняют индийские танцы, а гостей ждет интересное развлечение - игра в покер. Сыграйте партию или даже несколько в Indian Poker - испытайте свою удачу!

После поездки в Индию мы двигаемся на Ближний Восток! С игрой Eastern Nights из 1xGames вы сможете попасть в сказку, почувствовать себя Алладином и отправиться на поиски волшебной лампы. Но будьте осторожны: не наткнитесь на злого колдуна Джафара, который уже готов строить вам козни! Если пройдете испытание успешно, вас ждет награда.

На этом наши приключения на Ближнем Востоке не заканчиваются. Следующей пункт назначения - Египет, где мы совершим путешествие в прошлое. Откройте Book Of Ra и переместитесь в магический мир древнего Египта, где вас ждет встреча с богом Анубисом, богиней Бастет и, конечно же, царицей Клеопатрой. Воспользуйтесь шансом и заберите с собой немного золота из гробницы!

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Финальная точка нашего кругосветного путешествия - Южная Америка, где мы и стартовали. Только на этот раз мы отправляемся в джунгли Амазонки с игрой Jungle Secrets!

Там обитают дикие племена, готовые преградить вам дорогу. Однако если вы выберете камень с изображением нужного животного и нажмете на него, то сможете двигаться дальше и раскрыть секрет джунглей. Попробуете?

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