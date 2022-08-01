Форвард «Страсбура» заинтересовал восемь клубов АПЛ

Дата публикации: 01-08-2022

Людовик Ажорк может перебраться в чемпионат Англии.



Как сообщает издание «Sky Sports», 28-летний центрфорвард «Страсбура» заинтересовал восемь клубов элитного дивизиона Англии.



Речь идет о «Вулверхэмптоне», «Эвертоне», «Лестере», «Весте Хэме», «Фулхэме», «Ноттингем Форест», «Борнмуте» и «Ньюкасле».



Сумма перехода французского нападающего оценивается в 18 миллионов фунтов (около 21,5 млн евро).



Ажорк является выпускником академии «Анже». В «Страсбур» он оказался летом 2018 года, перейдя из «Клермона». В прошлом сезоне Людовик был задействован в 38 поединках на клубном уровне, в которых отметился 12 голами и 8 результативными пасами.