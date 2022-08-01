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«Динамо» может подписать защитника сборной Мексики за 11 млн евро

Дата публикации: 01-08-2022

Кери, представляющий издание «NFL Mexico», сообщил в своем Twitter-аккаунте об интересе «Динамо» (Москва) к защитнику «Монтеррея». Москвичи решительно настроены завершить сделку по переходу Сесара Монтеса.

Журналист уточнил, что стороны согласовали трансфер на 99%, в скором времени переход должен состояться. Мексиканская команда получит за своего игрока 11 млн евро.

Монтес обучался футболу в системе «Монтеррея». Вместе с клубом центрбек 2 раза побеждал в ЛЧ КОНКАКАФ, а также выигрывал Кубок и чемпионат Мексики. Его соглашение с «полосатыми» рассчитано до конца 2026 года.

Рыночный ценник на 25-летнего футболиста составляет 7 000 000 евро («Transfermarkt»).

В составе национальной сборной Монтес провел 23 игры.

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