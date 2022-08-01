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«Лестер» нашел замену для Шмейхеля

Дата публикации: 01-08-2022

«Лисы» готовятся к уходу своего лидера.

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель уже в ближайшее время может стать игроком «Ниццы». По этой причине английскому клубу нужен новый вратарь.

Так журналист Крэйг Хоуп утверждает, что «Лестер» заинтересовался игроком «Ньюкасла» Мартином Дубравкой.

Отметим, что словацкий футболист по ходу сезона 2021/22 поучаствовал в 27 встречах. В них он пропустил 36 голов.

Также утверждается, что Дубравка не будет частью соглашения по Джеймсу Мэддисону, который заинтересовал «Ньюкасл».

Ориентировочная стоимость 33-летнего словака – 4 000 000 евро (согласно данным портала «Transfermarkt»).

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