Нападающий «Реала» подписал полноценный контракт с «Хетафе»

Дата публикации: 01-08-2022

Карьера Борхи Майораля продолжится в «Хетафе». Информация о переходе появилась в «Twitter» мадридского «Реала», ранее владевшего правами на форварда.



О подробностях сделки рассказал Фабрицио Романо. Журналист отметил, что последние детали трансфера были согласованы 1-го августа. Сумма компенсации за Майораля составит 10 млн евро. Срок действия соглашения 25-летнего исполнителя с новым клубом ограничен летом 2027 года.



В прошлом сезоне Майораль выступал за «Хетафе» на правах аренды. В его активе 29 встреч, в которых он отметился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Рыночная стоимость бомбардира равняется 9 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



Ранее Майораль дважды отправлялся в аренду в «Рому».