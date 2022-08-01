Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 01-08-2022

«Corriere dello Sport» пишет, что «Ювентус» прорабатывает вопрос с подписанием Сергея Милинковича-Савича, выступающего за «Лацио».



У туринцев сложилась критическая ситуация в центре полузащиты. Уэстон Маккенни пропустит месяц из-за травмы плеча, а Поль Погба, недавно подписавший с клубом контракт, останется в лазарете до конца года. В связи с этим «бьянконери» нужен игрок в центральную зону.



«Лацио» готов отпустить Милинковича-Савича за сумму не менее 60 млн евро. «Ювентус» сможет купить хавбека, если расстанется с Адриеном Рабьо и Артуром.



В сезоне 21/22 серб провел за римскую команду 47 встреч (11 голов, 12 ассистов). Его соглашение с римлянами истекает летом 2024 года.



По данным «Transfermarkt», стоимость 27-летнего футболиста равняется 70 000 000 евро.