«Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу»

Дата публикации: 01-08-2022

На сайте «Локомотива» появилась информация о трансфере Алексиса Бека-Бека. Француз стал игроком «Ниццы».



«Мы благодарны Алексису за выступление! Удачи в будущей карьере», - такими словами проводила Бека-Бека пресс-служба «Локомотива».



За своего хавбека «железнодорожники» получили 12 млн евро. Еще 2 миллиона им достанутся в формате бонусов при выполнении определенных условий. Кроме того, «Ницца» обязана будет перечислить «Локомотиву» 5% от суммы последующей продажи игрока.



Ранее сообщалось, что Бека-Бека заключит с французской командой 5-летний контракт.



Цвета «Локомотива» опорник защищал с прошлого лета. В минувшем сезоне в активе Алексиса 26 встреч за «красно-зеленых» (4 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Бека-Бека в 3 000 000 евро.