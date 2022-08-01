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«Лейпциг» не хочет менять Гвардиола на Вернера

Дата публикации: 01-08-2022

Немецкий клуб хотел бы получить немецкого нападающего без продажи хорватского защитника.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель по-прежнему хочет приобрести Йошку Гвардиола. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, прошли очередные переговоры. В «РБ Лейпциг» заявили, что не горят желанием отпускать 20-летнего центрбека, даже в качестве соглашения по обмену на Вернера.

На данный момент уход Гвардиола практически невозможен. «Быки» намерены сохранить хорвата и приобрести Вернера.

Немецкий бомбардир в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 6 ассистов в 37 матчах во всех соревнованиях. Гвардиол выходил на поле 45 раз (2 забитых мяча, 3 результативных паса).

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