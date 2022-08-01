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«Baza»: Хачатурянц может сменить Федуна на посту президента «Спартака»

Дата публикации: 01-08-2022

Ашот Хачатурянц вскоре может стать новым президентом «Спартака». Информация появилась в Telegram-канале «Baza». На этом посту он сменит Леонида Федуна.

В октябре Хачатурянц был назначен главой РПЛ вместо Сергея Прядкина, занимавшего эту должность с 2007 года. Однако спустя всего 9 месяцев функционер оставил свой пост. Его место во главе РПЛ занял Александр Алаев, ранее являвшийся президентом ФНЛ и секретарем РФС.

Федун завладел контрольным пакетом акций «Спартака» в 2004 году, выкупив его у Андрея Червиченко. При новом собственнике «красно-белые» смогли выиграть РПЛ, Суперкубок и Кубок России.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на 10-й строчке в Премьер-лиге. В новом розыгрыше чемпионата России команда под руководством Гильермо Абаскаля стартовала с 1 ничьей и 2 побед.

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