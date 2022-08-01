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Эракович может перейти в «Зенит» после ЧМ в Катаре

Дата публикации: 01-08-2022

По данным «РБ Спорт», «Зенит» может усилиться Страхиней Эраковичем по завершении ЧМ-2022.

Источник подчеркивает, что защитник по-прежнему числится в списке трансферных целей петербургской команды. «Црвена Звезда», владеющая контрактом Эраковича, не торопится расставаться с ним в летнее межсезонье. В клубе уверены, что ценник на игрока может увеличиться, и готовы ждать зимы, чтобы продать его.

По мнению боссов команды, после ЧМ-2022 спрос на Эраковича вырастет, тогда «Црвена Звезда» выберет наиболее привлекательное предложение.

Трансфер 21-летнего центрдефа в «Зенит» может состояться в том случае, если «сине-бело-голубые» удовлетворят требования сербского клуба.

Рыночный ценник на Эраковича составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).

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