Эракович может перейти в «Зенит» после ЧМ в Катаре

Дата публикации: 01-08-2022

По данным «РБ Спорт», «Зенит» может усилиться Страхиней Эраковичем по завершении ЧМ-2022.



Источник подчеркивает, что защитник по-прежнему числится в списке трансферных целей петербургской команды. «Црвена Звезда», владеющая контрактом Эраковича, не торопится расставаться с ним в летнее межсезонье. В клубе уверены, что ценник на игрока может увеличиться, и готовы ждать зимы, чтобы продать его.



По мнению боссов команды, после ЧМ-2022 спрос на Эраковича вырастет, тогда «Црвена Звезда» выберет наиболее привлекательное предложение.



Трансфер 21-летнего центрдефа в «Зенит» может состояться в том случае, если «сине-бело-голубые» удовлетворят требования сербского клуба.



Рыночный ценник на Эраковича составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).