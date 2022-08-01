23:42 ()
Свернуть список

«Барселона» рассматривает Анхелиньо в качестве альтернативы Алонсо

Дата публикации: 01-08-2022

Портал «Football Espana» сообщает, что «Барселона» нашла альтернативу на случай неудачи с трансфером Маркоса Алонсо из «Челси».

Каталонцы давненько пробуют подписать Аспиликуэту и Алонсо, но лондонский клуб, после срыва сделки по Жюлю Кунде из «Севильи», разозлился на «Барселону» и наложил вето на переход испанских защитников.

Отмечается, что Хави заинтересован в переходе экс-игрока «Ман Сити» Анхелиньо из «Лейпцига», которому может стать тесно в Саксонии после переезда туда Давида Раума из «Хоффенхайма».

«Красные быки» открыты для предложений по фулбеку. В случае аренды, а не полноценной покупки, «РБ Лейпциг» будет настаивать на опции выкупа по ее окончании.

В минувшей кампании он провел 45 поединков, в которых набрал 16 (3+13) очков по системе «гол+пас».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close