«Барселона» рассматривает Анхелиньо в качестве альтернативы Алонсо

Дата публикации: 01-08-2022

Портал «Football Espana» сообщает, что «Барселона» нашла альтернативу на случай неудачи с трансфером Маркоса Алонсо из «Челси».



Каталонцы давненько пробуют подписать Аспиликуэту и Алонсо, но лондонский клуб, после срыва сделки по Жюлю Кунде из «Севильи», разозлился на «Барселону» и наложил вето на переход испанских защитников.



Отмечается, что Хави заинтересован в переходе экс-игрока «Ман Сити» Анхелиньо из «Лейпцига», которому может стать тесно в Саксонии после переезда туда Давида Раума из «Хоффенхайма».



«Красные быки» открыты для предложений по фулбеку. В случае аренды, а не полноценной покупки, «РБ Лейпциг» будет настаивать на опции выкупа по ее окончании.



В минувшей кампании он провел 45 поединков, в которых набрал 16 (3+13) очков по системе «гол+пас».