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«Барселона» продаст Пуча в США

Дата публикации: 02-08-2022

Пуч переедет в МЛС.

«Барселона» приняла предложение «Лос-Анджелес Гэлакси» по трансферу 22-летнего полузащитника Рики Пуча, о чем сообщает Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, сейчас обсуждаются личные условия контракта игрока, после чего о трансфере будет объявлено официально. Журналист пишет, что «блаугранас» гарантированно будут иметь процент от дальнейшей продажи футболиста. Какую сумму заплатят американцы сейчас пока не сообщается.

В прошлом сезоне Рикард провел 17 поединков за «Барсу» и отличился одним голом.

Напомним, ранее 22-летнего полузащитника хотел подписать другой коллектив из Лос-Анджелеса и три европейских клуба – «Фиорентина», «Фулхэм» и «Бенфика».

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