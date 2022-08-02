«Барселона» продаст Пуча в США

Дата публикации: 02-08-2022

Пуч переедет в МЛС.



«Барселона» приняла предложение «Лос-Анджелес Гэлакси» по трансферу 22-летнего полузащитника Рики Пуча, о чем сообщает Фабрицио Романо.



По словам инсайдера, сейчас обсуждаются личные условия контракта игрока, после чего о трансфере будет объявлено официально. Журналист пишет, что «блаугранас» гарантированно будут иметь процент от дальнейшей продажи футболиста. Какую сумму заплатят американцы сейчас пока не сообщается.



В прошлом сезоне Рикард провел 17 поединков за «Барсу» и отличился одним голом.



Напомним, ранее 22-летнего полузащитника хотел подписать другой коллектив из Лос-Анджелеса и три европейских клуба – «Фиорентина», «Фулхэм» и «Бенфика».