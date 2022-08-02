«Манчестер Сити» нацелился на защитника «Андерлехта»

Дата публикации: 02-08-2022

«The Athletic» пишет, что «Ман Сити» заинтересован в услугах Серхио Гомеса.



«Горожане» давно ведут защитника «Андерлехта» и рассматривают его как игрока основы в долгосрочной перспективе. При этом подписание Гомеса не скажется на трансферных планах клуба на текущее комплектование состава.



Гомес обучался футболу в академии «Барселоны», но в основе каталонцев так и не сыграл. В 2018 году права на него за 3 млн евро выкупила дортмундская «Боруссия». Однако проявить себя в Германии футболисту также не удалось.



Летом 2021 года он перешел в «Андерлехт». За бельгийскую команду Серхио сыграл в 49 встречах, отличившись 7 раз и сделав 15 ассистов. Его контракт с «Андерлехтом» истекает в июне 2025 года.



«Transfermarkt» оценивает 21-летнего фулбека в 10 млн евро.