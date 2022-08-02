«Милан» продолжает борьбу с «ПСЖ» за Санчеша

Дата публикации: 02-08-2022

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш сумел раскрыть себя в составе «догов» и тем самым, привлек внимание ряда топ-клубов Европы.



Так, на 24-летнего футболиста продолжает претендовать «Милан», конкуренцию которому составляет «Пари Сен-Жермен». Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Николо Скира.



Журналист утверждает, что португалец еще не решил, в каком из клубов он хотел бы играть, но это точно не «Лилль».



В сезоне-2021/22 Санчеш провел 32 игры во всех турнирах: на его счету 2 гола и 5 результативных передач.



«Лилль» купил хавбека у «Баварии» в 2019 году. Сумма сделки составила 20 000 000 евро. Сегодня он стоит порядка 28 млн евро. (по оценке Transfermarkt.de).