Шомуродовым интересуется «Вулверхэмптон»

Дата публикации: 02-08-2022

По информации ресурса «Il Messaggero», Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в АПЛ. Интерес к нападающему «Ромы» проявляет «Вулверхэмптон».



Другим претендентом на экс-игрока «Ростова» является «Болонья». Римляне не будут препятствовать уходу Шомуродова и готовы продать 27-летнего футболиста или отдать его в аренду.



Форвард сборной Узбекистана перебрался в «Рому» прошлым летом из «Дженоа». Трансфер обошелся «желто-красным» в 18 000 000 евро. В завершившемся сезоне на счету Элдора 39 поединков за клуб (5 забитых мячей, 6 голевых передач). Срок действия договора Шомуродова с римским клубом ограничен летом 2026 года.



Рыночная стоимость игрока равняется 8 миллионам евро (данные с портала Transfermarkt.de).